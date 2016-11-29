Кто самый «отважный» коррупционер страны? Уверенно на это звание претендует глава Новопавловского айыл окмоту. Как он «заслужил» это у народа?

Улан Саадалиев занимает пост главы Новопавловского айыл окмоту всего три года. Но этого времени ему хватило, чтобы прославиться своим «коррупционным» бесстрашием на всю округу.



Грейдеровка проселочной дороги без документации, продажа с размахом сельскохозяйственных угодий, полное игнорирование отчета по бюджету, самовольное (по личному усмотрению) распоряжение денежными средствами…



На чем держится преступная смелость У.Саадалиева? Как намерены с его безнаказанностью бороться жители и депутаты Новопавловского айыл окмоту?



В пресс-конференции принимают участие:



Бердигул Эсенаманов – депутат айыльного кенеша,



Абдразак Табалдиев - депутат айыльного кенеша,



Бектеназар Эсиралиев – житель Новопавловки,



Байыш Табалдиев – житель села Учкун,



Аманкул Турдукулов – член Суда аксакалов.