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Больше никаких трагедий и горькой судьбы «бедного заемщика»: О внесении поправок в Законы КР «О залоге», «О банковской тайне» и Гражданский кодекс

23/11/16 13:00, Бишкек – ИА «24.kg»

 

Всего несколько поправок в Гражданский кодекс, Законы КР «О залоге» и «О банковской тайне» могут кардинально изменить напряженную ситуацию с невозвратом кредитов, произвольным изъятием заложенной собственности и всеми вытекающими отсюда печальными последствиями для заемщиков. К слову, к числу этой категории граждан (включая и юридические лица) относятся более 500 тысяч кыргызстанцев.


Отметим, что поправки были разработаны с участием депутатов ЖК КР, представителей госорганов, судебной системы, бизнеса и гражданского сектора.

В чем состоит суть предлагаемых поправок? Как изменится порядок судебного рассмотрения спорных вопросов и что исключит «коррупционную составляющую»?
В пресс-конференции принимают участие:

Нурипа Муканова – генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета КР
Омурбек Закиярев - эксперт Антикоррупционного делового совета КР
Иван Дробитько - эксперт Антикоррупционного делового совета КР
Рузеля Транбаева – юрист

 

URL: http://_/video/40342/

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