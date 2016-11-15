Изменить меру пресечения одному человеку, чтобы 300 получили собственное жилье

300 дольщиков недостроенного многоквартирного дома выступают за смягчение приговора и изменения меры пресечения руководителю строительной компании «ОППС Строй». Они уверены, что в этом случае дом будет достроен, а конфликт исчерпан.



Есть ли юридические основания для принятия такого компромиссного решения? Что об этом думают адвокаты, правозашитники и сами дольщики?



В пресс-конференции принимают участие:



Турсунбек Акун - правозащитник,



Клара Досманбетова – адвокат,



представители активной группы дольщиков.