Зачем «потеряли» Конституцию КР и где она сейчас бережно хранится

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Известный общественный деятель Токтайым Уметалиева предоставит СМИ документальные подтверждения о местонахождении «пропавшей» Конституции КР и раскроет цели и механизм продуманной пропажи.
В пресс-конференции принимает участие
Токтайым Уметалиева – общественный деятель.