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Государственная программа на 2017-2030 гг. по охране психического здоровья: в чем суть новой концепции

26/10/16 13:20, Бишкек – ИА «24.kg»

 

 

Министерство здравоохранения КР при широком участии заинтересованных сторон разрабатывает новую Государственную программу на 2017-2030 годы по охране психического здоровья.

На что в первую очередь нацелена госпрограмма? Какие принципы заложены в ее основу? В чем суть нового подхода, новой методологии и рекомендаций, внесенных правозащитниками рабочей группе проекта?

В пресс-конференции принимают участие:

Бермет Барыктабасова – специалист по доказательной медицине,

Бурул Макенбаева – эксперт по организации здравоохранения.

URL: http://_/video/38934/

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