Жылдызкан Джолдошова, депутат V созыва ЖК КР: об активизации кыргызских сепаратистов, «обээсэшном дебюте» К.Батырова и спекуляции трагедией 2010 года

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Депутат v созыва ЖК КР Жылдызкан Джолдошова приведет факты, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что одновременная активность оппозиции и кыргызских сепаратистов - явления взаимосвязанные и требуют особого критического внимания со стороны руководства страны.
Депутат также возмущена грубым искажением известным оппозиционным политиком отдельных фактов трагедии 2010 года. Трагедии, в которой еще не поставлена точка…
В пресс-конференции принимает участие
Жылдызкан Джолдошова – депутат ЖК КР V созыва.