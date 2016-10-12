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Суд по делу о MegaCom: как тихо и «технично» сворачивают громкий процесс

12/10/16 14:25, Бишкек – ИА «24.kg»

 

 

Очередное судебное заседание по громкому делу о MegaCom началось 11 октября с беспрецедентного в судебной практике отстранения адвокатов от участия в процессе.

Этот факт стал не только высшей точкой в числе многих нарушений процессуальных норм, но и ярким отражением того, к чему и по чьей указке судьи ведут процесс.

В пресс-конференции принимают участие:

Икрамидин Айткулов, Абаз Мамбетакунов – адвокаты.

URL: http://_/video/38195/

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