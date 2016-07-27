Президентские выборы-2017: Жесткое требование Коалиции политических партий (Ф.Кулов, А.Мадумаров, А.Малиев, Ж.Жолдошева)

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Коалиция политических партий требует внесения кардинальных изменений в существующее выборное законодательство. По мнению лидеров коалиции – Феликса Кулова, Адахана Мадумарова, Арсланбека Малиева, Жылдызкан Жолдошевой – только таким образом можно исключить грубые нарушения выборного процесса.
В чем несовершенство существующего выборного законодательства и какие изменения необходимо внести?
В пресс-конференции принимают участие:
Феликс Кулов, Адахан Мадумаров, Жылдызкан Жолдошева, Арсланбек Малиев.