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Наивная реакция Минздрава КР: списание $300 тысяч и клинические испытания препарата ФС-1 не повод для основательного расследования?

26/05/16 10:29, Бишкек – ИА «24.kg»

 

Общественный совет Минздрава КР выступит с официальным публичным заявлением, связанным с рядом серьезных нарушений со стороны Минздрава КР.

Это касается незаконного, по мнению общественного совета, списания лекарств на $300 тысяч, проведения на больных клинических испытаний препарата ФС-1 и закупки отдельных лекарств в обход существующего законодательства.

В пресс-конференции принимают участие:

Айбар Султангазиев – председатель Общественного совета при Минздраве КР,

Бактыгуль Джумакулова – секретарь Общественного совета при Минздраве КР.

 

URL: http://_/video/32543/

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