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Отечественные производители молча стоят в сторонке: почему мы не ценим свое, родное?

10/03/16 08:00, Бишкек – ИА «24.kg»

 

Кыргызский бизнес, особенно в сфере производства, стартовал в суровых экономических условиях. Но это не помешало отдельным предприятиям добиться стабильного роста и хорошего качества продукции.

 

К сожалению, не всех это радует. Почему? Отчего мы не ценим успешного отечественного производителя? Почему даже бесспорные достоинства продукции легко дискредитировать? Почему заводчане остаются один на один с надуманной кем-то проблемой?

 

Эту тему на пресс-конференции будут обсуждать ведущие специалисты завода «Абдыш-Ата»:

 

Елена Сураликина, Надежда Базуртинова, Марлис Алсеитов, Каныбек Кочкынбаев, Бектур Токторбаев, а также официальный представитель Санэпидемконтроля при МЗ КР.

URL: http://_/video/28880/

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