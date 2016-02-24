Прямое обращение представителей из «горячих» социальных точек (Нарын, Аксы, Иссык-Куль, Талас) к власти и общественности

Представители гражданского общества вновь поднимают вопрос о непопулярных мерах со стороны правительства – повышении тарифов на электроэнергию, лишении определенных льгот и других – и заявляют о намерении объединить свои усилия.



В пресс-конференции принимают участие:



Турсунбек Акун – координатор Конгресса по правам человека стран ЦА,



гражданские активисты Эркин Асаналиев (г.Нарын), Кубанычбек Маматкеримов (Джалал-Абад), Гулюмкан Тыналиева (Иссык-Куль) и другие.