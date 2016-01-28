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Кыргызстан в ЕАЭС: реальность превзошла наихудшие прогнозы, лоббисты в ЖК КР подливают масло в огонь. Проблема требует срочного вмешательства властей

28/01/16 06:00, Бишкек – ИА «24.kg»

Проблемы, решить которые Кыргызстану следовало еще до вступления в ЕАЭС, сейчас «заиграли» в полную силу. Палки в колеса при этом усердно вставляют отдельные депутаты ЖК КР, имеющие бизнес, например, в сфере международных перевозок.

Но, тем не менее, предприниматели, объективно оценивая перспективы ЕАЭС, не теряют надежд и просят ЖК КР и правительство помочь в решении возникающих проблем. Бизнесмены также проинформируют СМИ о результатах собственных достижений в освоении рынков ЕАЭС.

В пресс-конференции принимают участие

Алмаз Мамбеталиев – директор транспортной компании,

Сергей Пономарев – президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг КР,

Дамира Долоталиева – председатель ЦК профсоюза работников торговли КР.

URL: http://_/video/26764/

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