Мрачная история СИЗО №50: «молчание ягнят» на фоне шокирующего заявления председателя ГСИН Алика Мамыркулова

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Судя по заявлению председателя ГСИН Алика Мамыркулова, все произошедшее в СИЗО №50 (побег с убийством четырех сотрудников) было следствием… ни много ни мало - одной из составляющих спецоперации ГКНБ.
Почему генерал А.Мамыркулов безнаказанно позволяет себе такое шокирующее заявление и каковыми будут его последствия в предстоящем судебном разбирательстве, назначенном на 28 января текущего года?
В пресс-конференции принимает участие
Эрнст Исаев – полковник в отставке, ветеран ГСИН.