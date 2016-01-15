Парламент-2016: изгнание депутатов (часть вторая)

В наступившем году накал страстей в отдельных фракциях не снизился ни на градус. Так, незаконному лишению мандатов и изгнанию из парламента подверглись Эльмира Джумалиева, Чолпон Эсенаманова, а судьба депутата Урмата Ишенбекова висит на волоске.

Как остановить этот «поток беженцев»?

В пресс-конференции принимают участие:

Турсунбек Акун – председатель Национального совета по мониторингу выборов в КР,

Кусеин Исаев – член НС, профессор,

Кайрат Осмоналиев – эксперт, профессор