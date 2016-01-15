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Парламент-2016: изгнание депутатов (часть вторая)

15/01/16 05:00, Бишкек – ИА «24.kg»

 

В наступившем году накал страстей в отдельных фракциях не снизился ни на градус. Так, незаконному лишению мандатов и изгнанию из парламента подверглись Эльмира Джумалиева, Чолпон Эсенаманова, а судьба депутата Урмата Ишенбекова висит на волоске.

 

Как остановить этот «поток беженцев»?

 

В пресс-конференции принимают участие:

 

Турсунбек Акун – председатель Национального совета по мониторингу выборов в КР,

 

Кусеин Исаев – член НС, профессор,

 

Кайрат Осмоналиев – эксперт, профессор 

URL: http://_/video/26080/

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