Когда наша любовь – лучшее лекарство: о специальной акции для маленьких пациентов Национального центра онкологии

Все дети в мире верят в новогоднее чудо, но с особой надеждой его ожидают дети, страдающие онкологическими заболеваниями.

К счастью, природа детского рака такова, что до 80 процентов маленьких пациентов можно излечить. Просто им нужна наша помощь и наша любовь. Для обеспечения детского отделения Национального центра онкологии плазмой крови проводится специальная акция – большой предновогодний концерт - средства от которого будут направлены больным детям.

Примечательно, что в тандеме с профессиональными исполнителями будут выступать известные своей активной гражданской позицией люди – Айбек Баратов, Николай Черкасов, Нурия Чойбаева и многие другие.

В пресс-конференции принимают участие:

Эмиль Макимбаев – д.м.н., профессор детской онкологии,

Нелли Абдрахманова – компания «IQ LAB», организатор мероприятия,

Елена Конева - президент общественного фонда «Help the children-SKD»,

Жан Воинов – танцор,

Марина Ким – телеведущая,

Бермет Тологонова – бизнесвумен,

Галина Кетова - актриса русского драмтеатра;

Салтанат Аширова – певица.