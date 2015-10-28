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Лидеры ПП «Бутун Кыргызстан Эмгек» о решении Верховного Суда

28/10/15 14:00, Бишкек – ИА «24.kg»

 

Верховный суд не поддержал решение Первомайского суда о пересчете
голосов на некоторых избирательных участках по заявлению партии «Бутун
Кыргызстан Эмгек».


Мотивация на этот раз оказалась предельно простой: партийцы опоздали с
подачей жалобы в ЦИК по результатам на спорных участках. Так ли это на
самом деле, и что намерены предпринять в «Бутун Кыргызстан Эмгеке» в
ближайшее время?

В пресс-конференции принимают участие:


Адахан Мадумаров – лидер ПП «Бутун Кыргызстан Эмгек»,
Надира Нарматова – экс-депутат ЖК КР

URL: http://_/video/21750/

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