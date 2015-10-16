Адахан Мадумаров: парламентские выборы – надежды и разочарования

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Сопредседатель ПП «Бутун Кыргызстан Эмгек» озвучит свою оценку состоявшимся выборам, приведет документальные факты, которые демонстрируют серьезный разрыв при подсчете голосов между тем, «как было и как стало», и расскажет о том, почему партии «Бутун Кыргызстан Эмгек» не позволили преодолеть порог.
В пресс-конференции принимает участие
Адахан Мадумаров – сопредседатель ПП «Бутун Кыргызстан Эмгек».