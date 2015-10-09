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Лидеры партии «Аалам» Арсланбек Малиев и Жылдызкан Джолдошова: объективно об итогах выборов и без оптимизма о будущем страны

9/10/15 08:00, Бишкек – ИА «24.kg»

 

Насколько велик разрыв между реальной жизнью простого народа и информацией, выдаваемой за правду, можно понять, только исколесив страну вдоль и поперек, считают лидеры партии «Аалам». Но, к сожалению, итоги выборов, по их мнению, не оставляют надежд на изменения к лучшему. Почему?

 

В пресс-конференции принимают участие:

 

Арсланбек Малиев, Жылдызкан Джолдошова – лидеры партии «Аалам», а также члены ее политсовета.

 

URL: http://_/video/20541/

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