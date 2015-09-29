Круглый стол «Кыргызстан накануне парламентских выборов: экономика, политика, интеграция» (презентация экспертного доклада)

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Специальное исследование, проведенное авторитетными политологическими центрами двух стран (Россия, Кыргызстан), в наиболее чувствительных на сегодняшний день сферах жизни нашего общества – экономика, политика, интеграция – объемно отражает все пропорции сложившейся ситуации, а обоснованная на реальных данных экспертная база может быть точкой отсчета для дальнейших долгосрочных прогнозов.
Итак, что же на самом деле происходит в стране накануне?
В дискуссии принимают участие от коллектива авторов доклада:
Юлия Якушева - исполнительный директор политологического центра «Север-Юг» (город Москва, Россия),
Сергей Масаулов - президент Центра перспективных исследований (город Бишкек, Кыргызстан),
а также Марс Сариев - политолог, Дмитрий Орлов – директор аналитического центра «Стратегия Восток-Запад»,
Игорь Шестаков – эксперт, Марат Казакбаев – политолог, Джумакадыр Акенеев – эксперт.