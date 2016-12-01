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В Бишкеке отметят 75-летие битвы под Москвой

1/12/16 17:06, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Бишкеке отметят 75-летие битвы под Москвой в Великой Отечественной войне. Об этом ИА «24.kg» сообщили в представительстве правительства Москвы в Кыргызстане.

 

По его данным, торжество пройдет 5 декабря с участием ветеранов и представителей посольства РФ в КР.

 

Как сообщается, на юбилейные мероприятия в Москве (Россия) пригласили двух ветеранов Великой Отечественной войны из Кыргызстана - С.Эралиева и К.Фролова.

 

Битва за Москву (1941-1942 годы) является одной из самых масштабных за время ВОВ по количеству участвовавших войск и понесенным потерям. Разгром немецких войск под Москвой стал решающим военно-политическим событием первого года Великой Отечественной войны.

URL: http://_/velikaja_pobeda/40901/

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