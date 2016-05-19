Братья-близнецы: Снайпер и разведчик

Великая Отечественная война – кровоточащая рана в сердцах миллионов. На полях сражений умирали стар и млад. Защищать страну от фашистского агрессора шли по зову сердца, несмотря на пол, национальность и возраст. Многие так и не дождались родных, доблестно сражавшихся за возможность жить под мирным небом.

В семье социолога Нарынбека Касымалиева два участника ВОВ - его папа и дядя – брат-близнец отца. Один из них выжил и встретил долгожданную Победу, второй навсегда остался на поле боя.

Необычная семья

У жительницы села Ийри-Суу Тянь-Шаньского района (ныне Нарынский район. – Прим. ИА «24.kg») удивительные гены. Она трижды родила близнецов. В 1924 году – Асана и Усена, через три года - Асаналы (сейчас зовут Чотой,) и Усеналы, в 1930-м - двух девочек. К сожалению, малышки умерли сразу. Из всех детей в живых остались только первые близнецы и Чотой, позже женщина родила девочку – Кенжекан.

Старший в семье Асан – дядя рассказчика. Юношу призвали, когда ему исполнилось 16 лет, а через год за ним пошел и Усен. Дети войны рано и быстро взрослели. Вчерашние школьники, сидевшие за партой и беззаботно игравшие со сверстниками, наравне с взрослыми боролись против фашизма.

«Дядя был снайпером в 17-м стрелковом полку в 250-й стрелковой дивизии. Отец – разведчик в 1024-м полку 450-й О.Р.Р. (отдельная разведывательная рота)», - рассказывает наш герой.

«Дивизия дяди вступила в первый бой в июне 1941 года в городе Белом Тверской области. Наспех сплоченная дивизия в первые две недели потеряла почти 50 процентов личного состава. Регулярные попытки оборвать немецкую оборону срывались», - отмечает он.

Стрелковая дивизия участвовала в боях в Орловском направлении, на Северо-Западном фронте, за освобождение белорусской земли, в Польше, против Восточно-Прусской группировки немцев, на подступах к Берлину.

Точных данных о дяде у нашего собеседника нет. Но, опираясь на архивные данные, он предполагает, что при взятии Блюмберга фронтовик получил сильное ранение и умер.

Две дороги

Братья-близнецы воевали в одних и тех же местах, но пути их никогда не пересекались. «Для них 28 марта имеет некий космический смысл, - уверен сын Усена Касымалиева. - Оба умерли в этот день, Асан - в 1945 году, когда до долгожданной победы оставалось всего ничего, а отец - в 2003-м».

Отец нашего героя жил в надежде однажды увидеть брата и просил сына: «Найди дядю, даже если только могилу».

С фронта Усен вернулся за год до окончания войны. В 1943 году 31 декабря он получил осколочное ранение. В апреле следующего года военно-врачебная комиссия признала его негодным для службы. Разведчик вернулся в родное село. Вскоре женился, и у него появились дети.



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Четвероногие спасатели

Нарынбек Касымалиев с улыбкой говорит, что от гибели его отца спасли две овчарки. «В одном из боев они с товарищами подорвались на мине, все, кроме него, погибли», - подчеркнул рассказчик.

Когда окровавленный воин лежал на земле не в силах пошевелиться, его вытащили именно собаки. Фронтовик очень любил животных. У него в семье всегда были четвероногие друзья. Когда получал зарплату, а позже пенсию, первым делом покупал что-нибудь питомцам.

«Отец был очень суровым человеком. Мы боялись его. Когда сидели за столом, не могли даже взглянуть в его сторону. Он мало говорил про войну, не любил вспоминать эти годы», - рассказывает сын.

Бывший разведчик был человеком большой выдержки. Проблемы всегда решал сам, не обращаясь за помощью в милицию. Собеседник отмечает: если отца куда-то звали, он никогда не опаздывал.

А мы ни при чем!

У Нарынбека Касымалиева есть мечта - вернуть останки дяди на родину. Чтобы найти и установить место его захоронения, нашему герою пришлось написать сотню писем во всевозможные госорганы и организации. Часто его обращения просто игнорировали.

«Сейчас появился такой термин - «отписка». Наши чиновники приловчились к этому. Говоря простым языком, все «футболят» меня. Я обращался в МИД, Минобороны (ныне Госкомитет по делам обороны), правительство», - отмечает он.

Поиски наш герой начал, когда служил в армии в 1972-1974 годах. «Мне посчастливилось служить в Москве, я часто ездил в командировки по России на ГАЗ-51. Эх, хорошая машина, - вспоминает он с улыбкой, - в каждом городе останавливался и искал в местах захоронений солдат ВОВ имя дяди, но безуспешно».

На какое-то время поиски пришлось оставить: работа, семья. Но шесть лет назад он снова взялся за дело. Удалось выяснить, что в марте 1945 года Асан Касымалиев получил ранение и умер в городе Гросс-Стрелице в Германии (ныне Польша). Позже его перезахоронили в городе Кендзежин-Козле (номер могилы 358).

Собеседник с сожалением говорит, что сейчас в Европе вандалы разрушают могилы, обливают их краской. «Когда наблюдаю такую картину по телевидению, сжимается сердце. Как так можно?» - негодует он.

«От безысходности я обратился к журналистам и общественности, ведь дядя воевал не для себя, а народа, чтобы у нас было мирное небо над головой», - добавляет он.

Впрочем, у нашего героя есть план «Б» на случай, если поддержки он все же не найдет. «Я купил старую машину ГАЗ-51А» для которой приобретаю запчасти, «прокачиваю», так сказать, - говорит с улыбкой. - Планирую проехать по пути, где воевал мой дядя, и привезти его останки на родину».