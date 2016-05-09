«Бессмертный полк». Они снова в строю

«Стройся в колонны, товарищи, выдвигаемся!» - закричала в мегафон девушка. Жители Бишкека, потерявшие на фронтах Великой Отечественной войны близких, второй год подряд отмечают День Победы маршем «Бессмертного полка».

Ливень не повлиял на намерения людей. С раннего утра у Южных ворот стали собираться участники акции. Молодые женщины и мужчины с георгиевскими ленточками держали в руках портреты солдат-орденоносцев. Подхожу к молодому человеку с фотографией усмехающегося в усы военного в сдвинутой набекрень пилотке.

«Мой дедушка со стороны мамы дошел до Польши. Воевал и мой дедушка со стороны папы. Все четыре года в окопах. А вот бабуля. Она – труженица тыла», - рассказал Дастан.

Рядом с ним мнется толстощекий бутуз. «А ты мне расскажешь что-нибудь про своих героических прадедушек и пробабушку?» - спрашиваю его. «Пусть папа лучше», - покраснев, отвечает мальчуган, прячась за портрет боевой прабабушки.

Участники акции охотно делились семейными историями. «Вот это наш дедушка Ахмет. Он всю войну прошел. Воевал на Курской дуге, ранен, контузию получил. А умер десять лет назад. Три недели до 80-летия не дожил», - поведал внук героя–фронтовика Артур. Они пришли на шествие всей семьей. Три поколения и даже маленького правнука прихватили.

«Я пришла с дедушками. Один из них погиб в 43-м году в болотах Пскова, попал в окружение. А вот этот дедушка, Александр Николаевич Водяной, дошел до Берлина. Он летчиком был. Скончался в 2008 году. А этот мой дедушка на фронт не попал. У него бронь имелась, как у военного инженера, он строил железнодорожные мосты и развязки», - поведала Екатерина Александровна.

«Мы сюда пришли всей большой семьей. Вот мой папа, а то мама. Она труженица тыла. Когда началась война, ей только 27 лет исполнилось. Она работала в госпитале. Стирала окровавленные шинели, бинты. А у самой двое маленьких детей на руках. Я вот думаю, а смогла ли я бы так в ее-то годы», - задается вопросом Ольга Владимировна.

Любовь Кувардина познакомила меня со своим папой – Иваном Спиридоновичем Ририем. С портрета на меня смотрел серьезный мужчина с плотно сжатыми губами. «Он у нас боевой был. В составе Панфиловской дивизии воевал. Ему 43 было, когда призвали. Получил ранения, контузии, комиссовали, скончался от ран в 1968 году. Двое его сыновей – мои братья - тоже воевали. Старший ногу потерял, а вот младший Игнатик без вести пропал. Ждали до последнего, да в 1970-м году следопыты нашли останки нашего Игната на Брянщине. А мой деверь дошел до Берлина, погиб 5 мая 1945 года. Не дожил четыре дня до Победы. Мы второй раз участвуем. Я сначала не хотела идти сегодня, дождь, но потом совестно стало перед ними. Они воевали, не боялись, а мы тут из-за какого дождя ленимся».

Тут начали строиться колоны. В авангард выдвинулся «ветеран» ГАЗ-69. Видно было, что «дедушку» к мероприятию подготовили основательно. Покрасили, отмыли и «подлечили». ГАЗ-69 возглавил колонну «Бессмертного полка». Следом за ним в форме сороковых годов выдвинулась молодежь. Грянули хором «Катюшу». Под хмурым небом неслось «Расцветали яблони и груши», гремел духовой оркестр, а за ними шеренгами шагал «Бессмертный полк». За людским потоком двигалась, отчаянно сигналя и моргая фарами, автоколонна.

Прохожие останавливались, кто-то фотографировал, кто-то поддерживал криками: «Ура! Слава героям! Слава солдату-победителю». А кто-то и пристраивался в хвост колонны.

«Бессмертный полк» двинулся вниз по Абдрахманова. Дошли до площади Победы, где торжественным построением и возложением цветов к Вечному огню завершили марш. «Вот это настоящий праздник, надеюсь, дедуля мой гордится», - прошептала одна из участниц шествия Сайкал. Ее дедушка участвовал в обороне Сталинграда.

Акцию второй раз организовывают сами люди. Никакой принудиловки. Сразу было видно, что не чиновники приложили руки к праздничному шествию, а простые горожане, пожелавшие почтить память тех, кто в жесточайших боях отвоевал наше с вами право на жизнь, свободу и мирное небо.