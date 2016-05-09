Сооронбай Жээнбеков: В истории нашей Родины есть события, которые мы будем помнить всегда

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«В истории нашей Родины есть события, которые мы будем помнить всегда», - говорится в поздравлении премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в честь Дня Победы.
Он отметил, что только благодаря беспримерному подвигу защитников Родины, которые в жесточайших сражениях проявили мужество и отвагу, война завершилась победой.
«Быть благодарными, окружить ветеранов всеобщей заботой и уважением - наша святая обязанность», - заявил глава кабинета министров.
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