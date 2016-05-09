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В Бишкеке от Южных ворот началось шествие «Бессмертного полка».
В нем участвуют более двух тысяч человек. Собравшиеся несут портреты отцов, дедов и прадедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной.
Колонну сопровождают машины скорой помощи и ДПС. Колонна пройдет по улице Абдрахманова, конечной точкой маршрута станет площадь Победы, где «Бессмертный полк» проведет митинг-реквием.
В Бишкеке акция «Бессмертный полк» проходит второй год.
URL: http://_/velikaja_pobeda/31617/