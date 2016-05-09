RSS
facebookfacebookgoogale+
Кара-Балтинский спрут
Активные выходные. Какие горнолыжные базы открывают сезон
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 19:39
НОВОСТИ ДНЯ:
Великая Победа
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В Бишкеке на площади Победы начинается митинг-реквием

9/05/16 06:48, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Бишкеке на площади Победы начинается митинг-реквием, приуроченный к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

 

В памятных мероприятиях примут участие первые лица страны, ветераны, труженики тыла и другие приглашенные.

 

Память о погибших воинах почтят минутой молчания.

 

После ветеранов традиционно угостят солдатской кашей.

 

На площади организована выставка военной техники. 

URL: http://_/velikaja_pobeda/31615/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ