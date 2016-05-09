RSS
facebookfacebookgoogale+
Громкие скандалы с лекарствами в Кыргызстане
Активные выходные. Какие горнолыжные базы открывают сезон
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 19:58
НОВОСТИ ДНЯ:
Великая Победа
A [-] размер текста [+] A
ИА «24.kg» поздравляет кыргызстанцев с Днем Победы
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

ИА «24.kg» поздравляет кыргызстанцев с Днем Победы

9/05/16 06:26, Бишкек – ИА «24.kg»

Все дальше и дальше мы уходим от событий Великой Отечественной войны. В этом году празднуем 71-летие Победы. И, несмотря на то, что сейчас происходит вокруг этого события, несмотря на все попытки опорочить память о подвигах наших дедов и отцов, для миллионов людей именно 9 Мая остается самым главным праздником.

 

Все меньше и меньше остается ветеранов и тех, кто столкнулся с ужасами Великой Отечественной войны, кто выстоял, выжил и победил. И нам как никогда важно сохранить память о тех страшных годах и наших прадедах, дедах и отцах. Сохранить и передать ее уже нашим детям, чтобы такие трагедии больше не повторялись.

 

Коллектив ИА «24.kg» поздравляет с праздником Великой Победы всех кыргызстанцев! 

URL: http://_/velikaja_pobeda/31612/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ