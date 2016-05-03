Рядовой Ромашкин

Ветеран Великой Отечественной войны Леонид Иванович Ромашкин знал, что в преддверии праздника Победы к нему будут приходить журналисты, соцработники, разного рода чиновники и просто знакомые.

Он был не против встретиться с журналистом и рассказать о накопившихся проблемах. Леонид Иванович живет в обычной однокомнатной квартире панельной многоэтажки в Бишкеке.

Рассказ свой инвалид второй группы начал не с того, как ему и миллионам других 18-летних ребят, призванных военкоматом, в лихую годину пришлось защищать Родину, а о проблемах, с которыми пришлось столкнуться в мирное время. Дедушка уже практически не ходит, выручают тросточки, без них 92-летнему ветерану самостоятельно не встать.

«Я уже больше десяти лет не могу получить машину или компенсацию за нее от государства, ведь нам согласно постановлению правительства положен автомобиль, а ветеранам, проживающим в сельской местности, - лошадь с бричкой. У меня уже нет сил ходить по министерствам. Вы мне помогите, может, через вас меня услышат чиновники», - еле сдерживая слезы, говорит он.

Наш диалог прерывает телефонный звонок. На том конце провода сотрудник посольства Беларуси договаривается с моим собеседником о встрече. И фронтовик не скрывает своей радости: и такие большие люди, как посол, его не забывают.

«Мы каждое 9 мая встречаемся, и посол нас, ветеранов, обнимает, каждого встречает лично», - рассказывает Леонид Иванович.

Так сложилась жизнь, что Леониду Ивановичу приходится со своими проблемами оставаться один на один. Корреспондент ИА «24.kg» предложил фронтовику помочь встать с кровати, на что он ответил: «Нет, не помогайте, вы сейчас немного здесь побудете и уйдете, а я опять останусь один. Не так давно я упал с кровати и не смог встать, кричал, просил помощи, но меня даже соседи не услышали. Позже чудом удалось подняться», - говорит он.

Ветеран называет себя «болотным солдатом», с гордостью говорит, что на Брандербургских воротах в Берлине есть его подпись «Ромашкин».

«Я в казарме даже недели не ночевал, нас было 50 добровольцев из Пржевальска. Сопровождали нас три офицера, они нас на месте стали распределять, я все это время находился в разведке. Из 50 человек нас семерых отправили в разведку, из них трое вернулись. А четверых вывезли в Японию и там их убили. Меня ранили, поэтому меня не взяли», - рассказывает он.

Рассказывая о пережитом, старый фронтовик расстраивается, эмоции захлестывают его, и он в течение нескольких минут не может прийти в себя, у пожилого человека начинается сильный приступ головной боли.

«Подождите минутку, я сейчас приду в себя, и продолжим разговор», - немного успокоившись, говорит он.

Так совпало, что Леонид Иванович отмечает свой день рождения в один из самых важных для него праздников: 9 мая ему исполнится 93 года.

Несмотря на несколько ранений, ветеран еще совсем недавно играл на аккордеоне. «Сейчас уже нет сил», - признается он. Но помнит наизусть стихи собственного сочинения, которые с удовольствием читает гостям. Бывает, что забывает строчку-две, но память свою демонстрирует с удовольствием.

А вот самостоятельно достать медали и ордена ветеран уже не может, поэтому просит меня выложить их на бумагу. Всего у ветерана двадцать две медали и пять орденов – богатый иконостас.

«Для меня все награды дороги, есть, конечно, те, к которым я отношусь по-особенному. Вот смотрите, это орден Славы - самая главная солдатская награда, а это орден Красного Знамени и медаль за взятие Берлина. Они тоже очень ценны для меня», - рассказывает он.

Ветеран вспоминает свои молодые годы, большую часть из которых он прожил в Пржевальске, оттуда, кстати, и ушел на фронт в числе отряда добровольцев. Леонид Иванович говорит, что благодаря спорту по сравнению со многими ветеранами чувствует себя неплохо.

«Я занимался плаваньем, волейболом, у меня были крепкие мышцы. Одной левой рукой поднимал 50 килограммов. Еще будучи студентом получил на соревнованиях второй разряд в Пржевальском институте», - говорит он.

Про семью Леонид Иванович рассказывать не любит, прожив семь лет с супругой, он развелся. Но у них родился сын. «Я часто уезжал на сборы, а она по специальности хирург, ей приходилось жить на территории больницы на Иссык-Куле. Сын еще при Феликсе Кулове работал в Министерстве внутренних дел. Сейчас он живет в Казахстане», - вспоминает ветеран.

Захотелось Леониду Ивановичу рассказать и о своем старшем брате Петре, тоже фронтовике. Видно, что им он гордится с малых лет. По словам ветерана, тот очень хорошо знал кыргызский язык и даже ребят из горных сел обучал ему. После окончания педучилища, которое брат окончил на отлично, он поступил в военное училище.

«Во время войны Петру трижды удавалось бежать из плена, он был сбит под Измаилом. Есть даже официальный документ, подтверждающий, где именно и при каких обстоятельствах погиб мой брат», - с тоской вспоминает он.

Ветеран жалуется, что в прошлом году у него украли одну медаль, он подозревает в этом человека, который как-то приходил к нему в гости. Что тут скажешь? Позор!

С каждым годом ветеранов в Кыргызстане становится все меньше, признаемся, что мы слышим уже последние воспоминания последних представителей героического поколения, которое невероятной ценой одолело врага и заслонило собой страну. Остается только надеяться, что власти сделают все необходимое, чтобы те, кто проливал кровь за нашу свободу, достойно прожили свои последние годы и не ходили с протянутой рукой.