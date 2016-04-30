Тихие зори сержанта Исмаилова

И вечный бой.

Покой нам только снится.

Сквозь кровь и пыль летит,

летит степная кобылица

и мнет ковыль.

А.Блок, поэма «На поле Куликовом»

Великая Отечественная война. Среди потомков граждан бывшего Советского союза нет ни одной семьи, которой бы она не коснулась. С каждым годом живых участников и свидетелей тех событий все меньше. И задача их внуков и правнуков - хранить память о подвиге. ИА «24.kg» продолжает рассказывать о тех, кто приближал победу, кто боролся за наше мирное будущее.

Кавказский фронт

«Это мой отец, Исмаилов Аман, 1920 года рождения, участник Великой Отечественной войны, - начала рассказ Алтын Исмаилова. – В семье Аман был средним братом. Старший и младший также воевали, прошли всю войну, имеют множество наград».

Аман Исмаилов родился 1 мая 1920 года в селе Кызыл-Аскере. Когда началась война, он вслед за страшим братом отправился на фронт. Судьба распорядилась так, что воевать ему пришлось на Кавказе. Во время войны Аман Исмаилов служил в составе 162-го отделения зенитно-пулеметного батальона. Там получил боевое крещение и первую награду. В архивах России есть приказ о вручении медали за оборону городов Закавказского округа. Его подписывал полковник Бондаренко.

«Почему именно Закавказье? Оказывается, был план Гитлера захватить Сталинград и Закавказское направление. Ведь в 1940-х годах 86 процентов нефти СССР добывали именно там. Для Гитлера это было важно. В 1940 году он утвердил план под кодовым названием «Эдельвейс». Ему нужен был Кавказ. Отец рассказывал, как проходила оборона. Было жарко, лето. Им командир дал приказ держать оборону любой ценой. Отец даже не помнил, сколько времени они стояли, потому что днем и ночью шли бомбежки и наступали танки. Они стояли там несколько месяцев, просто потеряли счет дням и ночам», - рассказывает дочь героя.

«Мужики снимали гимнастерки, они от пота и соли стояли колом. Очень большие войска Гитлер направил на Кавказ и каждый раз усиливал. Командиры говорили, что нужно продержаться месяц, Гитлер же хотел за три недели захватить. Бои затянулись на полгода. Советских солдат было в разы меньше. Давали краюшку хлеба, воду набирали из речки», - продолжает Алтын Исмаилова.

А зори здесь тихие

Дети вспоминают, что их отец Аман Исмаилов не любил вспоминать военное прошлое. Лишь изредка можно было услышать скупые рассказы, как они с товарищами защищали Родину. Часто в гости к сержанту Исмаилову приходил его боевой товарищ Степан. Дети тут же бежали к русскому другу папы, чтобы узнать больше, но и тут их ждало разочарование. Подробностей кровопролитных боев было не выведать. Рассказывали о былых сражениях только в общих чертах.

«Они вообще старались эту тему не задевать. А в 1972 году на экраны вышел фильм «А зори здесь тихие». Отец тогда еще жив был, он умер в 1982-м. В то время периодически эту ленту показывали. Помню, в первый раз мы с соседями смотрели этот фильм, когда мне было лет 13-14. Отец тоже решил посмотреть. Но как только стали показывать кадры военных действий, когда зенитчиц, пулеметчиц бомбят с воздуха, он не выдержал и вышел во двор. У него ходили желваки, он долго курил. Раз двадцать, наверное, пытался посмотреть этот фильм, но каждый раз со слезами на глазах уходил. Почему так происходит, мы понять не могли, а он не рассказывал», - вспоминает Алтын Исмаилова.

В очередной раз Аман решил посмотреть «А зори здесь тихие» вместе с товарищем Степаном, но мужчины не выдержали. Слишком уже близки им были показанные в фильме события. Тогда-то дети и выяснили, что в полку отца служило много девушек. «Отец тогда сказал, что не будет больше смотреть этот фильм, потому что ему становится плохо и он потом целый месяц спокойно спать не может. Друг отца нам рассказал, что им страшно вспоминать оборону Закавказья. Больше всего было жалко девушек. Их много погибло. Девушки были самых разных национальностей и возрастов», - рассказывает дочь ветерана.

Дело предков – хранить память

Старший брат Амана Жекшен, 1913 года рождения, самым первым ушел на фронт. Есть данные, что он служил в кавалерии. Домой вернулся инвалидом, без руки. Более подробную информацию родственники ищут до сих пор.

О младшем брате Жапаре известно, что он отправился воевать в 17 лет, приписав себе несколько месяцев. Он просился на фронт и даже сбежал для этого в соседний Казахстан. Судьба занесла его в 228-й полк МВД. Получил медаль «За оборону Сталинграда».

В семье сегодня самая главная задача – найти как можно больше информации о боевом прошлом отца. Дети помнят, что у него было много медалей, но после нескольких переездов они потерялись. Сейчас они обращаются в архивы России, чтобы найти хоть какую-то информацию.

«У отца есть медаль «За освобождение Праги», которую они несколько дней брали штурмом. В 1962 году его позвали в Прагу, хотя в то время выехать из страны было тяжело. Тогда из Москвы в Кыргызстан пришло приглашение освободителям Праги посетить город. У нас есть фотография отца с боевыми товарищами из той поездки. Потом ему организовали лечение на курорте в Карловых Варах», - говорит Алтын Исмаилова.

Несколько лет назад родственники Амана Исмаилова узнали, что в селе Пригородном есть стела памяти участников ВОВ. На ней нанесены имена их отца и его старшего брата. Сейчас они нашли военный билет младшего брата Жапара, и на основании документа сельсовет планирует внести на стену памяти и его имя. В прошлом году на 9 мая семья Исмаиловых приехала в село Пригородное, возложили цветы к монументу. Там они встретили людей, которые были знакомы с их отцом.

«Они нам многое рассказали о папе. Оказывается, до 1958 года он работал в колхозе «Кызыл-Аскер» заведующим фермой, потом стал заместителем директора колхоза по производству и строительству. Ученики его уважали. Один из них впоследствии стал председателем колхоза. Мы же продолжаем искать информацию об отце и его братьях, чтобы память об их подвигах жила», - заключила Алтын Исмаилова.