В преддверии Дня Победы каждую машину милиции украсят Георгиевской ленточкой

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В преддверии празднования Дня Победы каждую машину милиции украсят Георгиевской ленточкой. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.
По ее данным, руководство ведомства напомнило о георгиевских ленточках во время осмотра служебного транспорта милицейских подразделений. В целом его состояние признали пригодным для несения службы.
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