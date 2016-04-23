В преддверии Дня Победы каждую машину милиции украсят Георгиевской ленточкой

В преддверии празднования Дня Победы каждую машину милиции украсят Георгиевской ленточкой. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, руководство ведомства напомнило о георгиевских ленточках во время осмотра служебного транспорта милицейских подразделений. В целом его состояние признали пригодным для несения службы.