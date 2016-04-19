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Все депутаты Жогорку Кенеша получили персональные письма от ОБФ «Агитбригада»

19/04/16 12:17, Бишкек – ИА «24.kg», Надежда ГОРОХОВА

Все 120 депутатов Жогорку Кенеша накануне получили персональные письма от Общественного благотворительного фонда «Агитбригада». Об этом ИА «24.kg» сообщил директор ОБФ Керим Шатманов.

 

По его словам, фонд напрямую обратился к народным избранникам и в их лице ко всем гражданам республики с призывом принять посильное участие в международном проекте «Наш Джумаш», инициированном ОБФ.

 

По данным фонда, в рамках проекта предполагается провести несколько патриотических акций. Первой станет конкурс сочинений в средних школах города Каракола, а также в Ак-Суйском, Джети-Огузском и Тонском районах Иссык-Кульской области на тему «Ценою жизни нам подарен мир». Второй – митинг реквием, посвященный всем кыргызстанцам – участникам Великой Отечественной войны, который пройдет на родине Героя Советского Союза Джумаша Асаналиева. Третий – самый затратный - пробег агитбригады со взводом деятелей искусств по местам боевой славы фронтовиков-кыргызстанцев, прошедших через Россию, Беларусь, Польшу и Германию, который начнется с поминальной молитвы на мемориале воинам-панфиловцам под Москвой.

 

Директор фонда Керим Шатманов отмечает, что проект будет способствовать патриотическому и интернациональному воспитанию молодого поколения граждан республики и позиционировать Кыргызстан как страну, бережно хранящую свою историю и культуру, дружелюбную и миролюбивую.

 

«Агитбригада» предлагает народным избранникам и всем гражданам республики поддержать инициативу фонда в любой доступной форме.

 

URL: http://_/velikaja_pobeda/30935/

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