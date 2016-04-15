Подключайтесь к акции «Я помню! Я горжусь!», поздравьте ветеранов!

В Бишкеке в преддверии Дня Победы проходит ежегодная акция «Я помню! Я горжусь!»

«Ветераны войны уходят, унося с собой воспоминания о той Великой Отечественной войне, о той Великой Победе. У нас еще есть уникальная возможность услышать все из первых уст, поговорить с теми, кто воевал, с теми, кто ковал в тылу победу. Принять участие в акции может любой желающий. Нам всегда нужны люди, которые 9 мая поедут поздравлять ветеранов, и добровольцы на точку сбора, которые будут помогать фасовать и раздавать подарки (тоже 9 мая)», - отмечают организаторы.

Они собирают средства на продуктовые пакеты. «Пока люди откликнулись на наш призыв слабо, но мы надеемся, что к 9 мая сможем собрать нужную сумму. В списке примерно 250 ветеранов, которые ждут нас. В 2015 году мы собрали почти 420 тысяч, тогда наши партнеры частично привозили помощь продуктами, поэтому подарки смогли сделать побольше», - сообщили организаторы акции ИА «24.kg».

Деньги можно передать через стационарные точки сбора:

- проспект Манаса, 9 (кофейня Сoffee между Московской и Боконбаева), телефон для справок 0(555) 58-76-44, Зуля;

- улица Тоголока Молдо, район Дворца спорта (кофейня Сoffee);

- кофейня Сoffee на пересечении улиц Шопокова и Токтогула. Кофейни работают ежедневно с 9.00 до 24.00.

- торговый центр «Таш-Рабат» по улице Горького, 0(555) 923-565, Надежда;

- рынок «Дордой», Европа, 1-й проход, 151-й контейнер, 0(551)332-882, Наташа;

- магазин «Керамин», на пересечении улиц Ахунбаева и Жукеева-Пудовкина, с 08.30 до 18.00, 0(555) 928-717, 0(312) 578-008, Эля;

- магазин «Дордой-Плаза», 1-й этаж, бутик B-1, 0(312) 696-173, Зарема.

Расчетный счет: Филиал ОАО «ФинансКредитБанк КАБ-Бишкек», БИК: 134001, Общественный благотворительный фонд «Харт ту Харт», Р/С: 1340000031665740. Обязательно с пометкой «9 мая».

Присоединяйтесь к акции, поздравьте ветеранов!