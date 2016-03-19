Великая Отечественная. Загляните в семейный альбом!

«Самое сильное оружие, самое непобедимое - человеческая память. Память!»

У памяти нет времени. Родные нам люди и важные события живут в душах, сердцах, фотографиях. Говорят, у человека, который не знает свою историю, нет будущего. А гордость за свой народ начинается с семейных историй и преданий.

Помнить ради будущего

В Кыргызско-Российском Славянском университете проходит героико-патриотическая акция «Единство, победившее фашизм!». Преподаватели, студенты, школьники и все желающие могут помочь воссоздать портрет кыргызстанцев - участников Великой Отечественной войны. Эссе войдут в специальное издание. Организаторы акции уже получили несколько писем.

Вспоминает Фаина Осипова: «Позавчера, – писал отец, – встречали наших земляков – представителей из Киргизии. Увидеть их мне не пришлось. Оказывается, один был из Ошской области. Они привезли нам подарки. За шестнадцать месяцев пришлось покушать киргизских яблочек, они здесь вкуснее и приятнее, чем дома». В каждом письме чувствовалось, что отец переживал за семью, его волновало все – мамина работа, моя учеба. «Запомни на всю жизнь, что все, что было в моей жизни лучшее и чистое, это ты. В каких бы условиях ты ни жила, детей никогда не забывай. Дети должны жить хорошо. Они должны воспитываться как можно лучше, чтобы потом вспомнили нас с хорошей стороны», – обращался он к маме.

«Те, кто участвовал в войне, уходят. Но их дети еще помнят войну в совершенно иных переживаниях и чувствах. Они пережили потерю родных и близких, видели огромное количество беженцев… Эти воспоминания нужно передать молодому поколению. Не для того чтобы жить прошлым, а чтобы смотреть вперед. В прошлом было много положительного и созидательного. Ведь победили как? Народ поднялся, все национальности были едины в своем порыве. Этот феномен дружбы и братства формировался и ранее, но проявился как раз 22 июня 1941 года, когда к людям пришло осознание: враг стоит на пороге их Родины», - отмечает научный сотрудник КРСУ, кандидат исторических наук Леонид Сумароков.

Скромные, честные, порядочные

«Поколение, которое прошло войну, было своеобразное, интеллигентное. Посмотрите на фотографии военных лет. Застегнуты на все пуговички, собранные, честно смотрят в глаза врагу и с гордостью - в глаза своих потомков за выполненный долг. Скромные. Я нашел родственников одного депутата Верховного совета Киргизской ССР первого созыва, предложил рассказать о судьбе. «Да нет, что вы, я скромный человек. И папа мой был скромным человеком», - ответил сын. А депутат этот, Хашимжан Самиев, дошел до Берлина, расписался на Рейхстаге, был лихим разведчиком, имел два ордена Славы. Сегодня о нем знают лишь земляки. Поэтому мы и предлагаем вспомнить истории этих скромных людей, - поясняет Леонид Иванович. - Вот вы знаете о 28 героях-панфиловцах. Да в годы ВОВ панфиловцев были тысячи! Тысячи советских людей совершали на фронтах и в тылу подвиги под стать панфиловцам. О них мы и предлагаем рассказать молодежи, чтобы она могла прочувствовать величие истории своего народа».

Сумароков поделился и своей мечтой: воссоздать музей Панфиловской дивизии. Для этого есть и материалы, и люди, и еще жива память.

Фаина Осипова: «С сентября 1943 года письма от отца перестали поступать, но мы с мамой продолжали писать по адресу полевой почты 36458-И, упорно ожидая весточки с фронта. В январе 1945-го пришло письмо из Народного комиссариата обороны СССР, в котором сообщалось о гибели отца. Произошло это как раз в период ожесточенных боев на подступах к городу Кричеву. Незадолго до гибели отец писал: «Шлю свой первомайский привет второй военной весны. Дышать стало легче, на душе радостнее. Жажда к жизни растет с каждым днем». Так же, как и все солдаты, не вернувшиеся с полей сражений Великой Отечественной, мой отец хотел жить, будучи уверенным, что жизнь после войны будет «прекрасной, какой никогда во сне не видел». За эту прекрасную жизнь сражался и погиб мой отец – капитан Смирнов Федор Тихонович».

К акции КРСУ подключились поисковики из Новосибирска, которые делятся сведениями о подвиге кыргызстанцев – защитников Брестской крепости. Со списком участников обороны можно ознакомиться здесь. Возможно, кто-то увидит знакомую фамилию, расскажет об одном из них. Пока, к сожалению, ни одного отзыва организаторы акции не получили. «Молодежь стала в этом плане более прагматичной. Нехватка денежных средств, бизнес, работа отвлекают внимание. Но найдите минутку, посмотрите в семейный альбом, задайте вопрос родителям, кто запечатлен на военной фотографии», - призывает Леонид Иванович.

Вспоминает Людмила Юрлова: «Жизнь моего отца Виктора Васильевича Сурина можно скупо вписать в несколько строк: участник Великой Отечественной войны, почетный сотрудник Госбезопасности СССР, подполковник в отставке. А можно написать целый роман, потому что был он человеком праведным и отличался замечательными качествами: умом, преданностью, энтузиазмом, активностью, приветливостью, радушием, благородством, сердечностью, романтизмом и чувственностью. А еще он был очень гордым, и гордиться было чем. Родился отец в Воронеже, здесь пошел в школу, а затем поступил в строительный техникум. В 1940-м был призван в армию и сразу принял участие в боевых действиях на советско-финской границе. Утро 22 июня 1941 года отец встречал в Брянске, а спустя несколько дней под Гомелем в составе бронепоезда 4-го отдельного дивизиона получил боевое крещение. Это было время жестоких, кровопролитных боев начального периода войны.

Отец участвовал в сражениях за Кричев, Рославль, Жуковку, Брянск, Калугу, Москву. Вскоре бронепоезд перебросили на Волховский фронт. Здесь отец получил ранение. Война для него окончилась в 1945 году, когда он в составе Забайкальского фронта принял участие в разгроме японских войск. В 1946 году в звании старшего сержанта отец демобилизовался и вернулся в Воронеж. Об этом возвращении он всегда вспоминал со слезами на глазах. Там, где когда-то стоял отчий дом, его ждали руины, родные в начале войны были эвакуированы в Киргизию и нашли пристанище в Токмаке. Неслучайно, что киргизская земля вскоре и для отца стала местом жизни и службы. Направление его в органы госбезопасности определило его дальнейшую судьбу. По сути, в мирные дни он остался все тем же фронтовиком. Боролся и сражался. Только передовой его стали учеба и ответственная служба».

Вернуть мораль и дружбу

Леонид Сумароков подчеркивает, что говорить о войне, вспоминать об ее участниках нужно не только 9 мая и накануне Дня Победы: «Почему, к примеру, не говорят о том, что старые, немощные ветераны нуждаются в помощи? Мол, они сами не хотят говорить об этом. Ну не могут они говорить! Это же не значит, что они не нуждаются в помощи. Помнить историю нужно и для того, чтобы немножко наполнить наше общество моралью. Мораль уходит. И это самое страшное. Помню, как лет десять назад к кавалеру трех орденов Славы Мстиславу Иванову подбежал на улице молодчик и сорвал с него ордена! Ветеран (он уже ушел из жизни) сам его поймал. Он был войсковым разведчиком, не раз ходил за линию фронта и таскал «языков». А если бы этот молодчик попал к нему в руки в 1943 году - представляете, что бы Мстислав Борисович с ним сделал?! А сейчас сила у ветеранов не та, поэтому им нужны внимание и поддержка молодых. И слово здесь может сыграть не последнюю роль».

Пишет Розалия Дженчураева: «Оглядываясь в прошлое, думаешь: почему наши отцы и матери выиграли эту безнадежную, казалось бы, войну? Чудом отстояли Москву. Погнали врага до самого Берлина. Всему миру, особенно Западу, показали, что с нами шутки плохи. И невольно приходишь к выводу, что это чудо есть весь наш народ, он стал как единый сгусток энергии, силы. Тогда, в дни войны, на передовой или в нашем глубоком тылу ежечасно, ежеминутно совершались подвиги, которые порой были оценены только много лет спустя. Рядом воевали русские, грузины, киргизы, казахи, татары, украинцы и представители многих других национальностей. Жизнь отдавали и пожилые, и молодые, и совсем юные патриоты. Я горжусь тем, что в схватке с врагом моего отца – Джаманкула Дженчураева, прожившего тяжелую, но яркую жизнь, окружали преданные товарищи и проверенные испытаниями друзья. Только такие сильные, мужественные люди, объединенные единой целью и боевым братством, всегда равнявшиеся друг на друга, могли одолеть лютого врага».

Старые фотографии

Недавно в поисках исчезнувшего из памяти звена семейной хроники заглянула в семейный альбом и Лариса Тарасова, отличник культуры, заслуженный работник НАН КР. «И застряла в нем надолго. Виной тому старые фотографии моего папы – Всеволода Александровича Тарасова, 1916 года рождения, - рассказывает она. - Его служба в довоенные годы и в начале ВОВ (1938–1943 годы) проходила на пограничной заставе и штабе на юге Киргизии – в районе, где в то время шла особая война, многим до сих пор совершенно не известная. И, наверное, не за рядовые операции, а с формулировкой «за образцовое выполнение заданий партии и правительства» в ноябре 1942 года отец был награжден грамотой Президиума Верховного совета Киргизской ССР, а в декабре того же года – грамотой наркома внутренних дел Киргизской ССР».

«Следующий этап военной службы моего отца относится уже к 1943 году, когда он в качестве командира батальона отдельной гвардейской воздушно-десантной дивизии 4-го Украинского фронта воевал в Крыму. По его очень скупым воспоминаниям (а он не любил вспоминать или обсуждать свои военные будни), потери бойцов были почти стопроцентными. Сам Всеволод Александрович был тяжело ранен и долго лечился в крымском госпитале. Его «война» завершилась в 1944-м в звании гвардии капитана, в должности помощника начальника разведотделения. Имел много боевых наград – ордена Отечественной войны, Красной Звезды, медаль «За отвагу» и другие. Завершил свою трудовую деятельность он в 1988-м в должности начальника 1-го отдела Кыргызглавэнерго. Умер в 2001 году в возрасте 84 лет», - вспоминает Лариса Тарасова.

«Патриотизм, военная дисциплина, стратегическое мышление, порядок, ответственность, аккуратность – вот качества, которые отличали отца до последних дней жизни, - добавляет она. - Передать эти качества вполне удалось внуку Станиславу Коваленко и правнуку Всеволоду, названному в честь прадеда. В мае 2015-го он принял участие в акции «Бессмертный полк», неся портрет и награды своего прадеда».

«В наши дни, когда всем очевидно стремление размыть, расшатать чувство патриотизма, очень важно помнить, кому мы обязаны своими жизнями. С высоты лет хочу обратиться к молодежи с напоминанием. Наши дедушки и прадедушки стремительно уходят из жизни, ведь им далеко за 80. Моему папе в августе 2016 года исполнилось бы 100 лет! Как же я сожалею, что не вслушивалась, не расспрашивала отца о событиях, настроениях, особых моментах тех дней! Сколько ценнейшей информации безвозвратно утеряно, - с грустью говорит Лариса Тарасова. - А ведь это наша славная история! История великого единства, победившего фашизм».