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Бишкек принял вахту памяти «Нас миллионы панфиловцев!» от Екатеринбурга
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Бишкек принял вахту памяти «Нас миллионы панфиловцев!» от Екатеринбурга

17/03/16 14:38, Бишкек – ИА «24.kg», Каныкей МАНАСОВА

Бишкек принял вахту памяти «Нас миллионы панфиловцев!» от Екатеринбурга. Об этом сообщил член экспертного клуба «Урал-Евразия» Вадим Рудаков.

 

По его словам, в учебно-научном центре УрФУ в Екатеринбурге накануне состоялась передача штандарта международной вахты памяти «Нас миллионы панфиловцев!» от одного города другому. В церемонии участвовали внучка генерала Ивана Панфилова Айгуль Байкадамова, представитель Академии госуправления при президенте КР Марат Егиналиев, в чьи руки передан штандарт вахты, консул КР в Екатеринбурге Нургуль Токтосунова.

 

Участникам акции продемонстрировали короткометражный документальный фильм о генерале Панфилове и 316-й стрелковой дивизии, получившей после смерти полководца его имя. Как отметили создатели фильма, в истории нашей страны это второй и последний случай, когда воинское формирование получает имя командира. Первым стала легендарная Чапаевская дивизия, сформированная еще в годы гражданской войны и в которой когда-то воевал будущий герой - Иван Панфилов.

 

Международная вахта памяти «Нас миллионы панфиловцев!» стартовала в октябре 2015 года в Оренбурге. Затем знамя отправилось в Челябинск, Новосибирск, Алматы и Павлодар. Екатеринбург стал шестым городом, который принял участие в вахте. Она завершится в Москве осенью 2016 года - в 75-ю годовщину контрнаступления Красной армии под Москвой.

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URL: http://_/velikaja_pobeda/29283/

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