Акция «Агитбригады», приуроченная к 75-летию начала Великой Отечественной войны , завершится в Берлине. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «24.kg» директор ОБФ «Агитбригада» Керим Шатманов.

По его словам, после Бреста планируется концерт военных песен и песен Победы в Варшаве, а конечный пункт маршрута - в Берлине.

Керим Шатманов добавил, что представители фонда обратятся к депутатам парламента: возможно, у кого-то были родные, погибшие на фронте, и они захотят присоединиться к организованным «Агитбригадой» мероприятиям. «В прошлом году нашей самой маленькой участнице было всего 9 лет», - рассказал Керим Шатманов.