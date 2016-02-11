Брестский рубеж Кыргызстана. Список участников обороны крепости

В Бишкеке в Кыргызско-Российском Славянском университете проходит героико-патриотическая акция «Единство, победившее фашизм!», посвященная 75-летию начала Великой Отечественной войны.

По словам научного сотрудника КРСУ, кандидата исторических наук Леонида Сумарокова, одной из целей акции является раскрытие малоизвестной страницы ВОВ – подвига кыргызстанцев как части советского народа в первые дни войны. «Яркой страницей в историю вошла героическая оборона Брестской крепости подразделениями 6-й и 42-й дивизий 4-й армии Западного фронта, войск НКВД, 17-м Брестским пограничным отрядом. В течение месяца советские воины самоотверженно отстаивали эту частицу советской земли, заявив тем самым, что разгром фашистской Германии предрешен. Среди защитников крепости были и кыргызстанцы –красноармейцы, командиры и члены их семей», - отмечает он.

«Поэтому каждому из вас сегодня предоставляется возможность заглянуть в прошлое и рассказать об этих бесстрашных бойцах. Ведь они не только ваши земляки, но, может быть, и родные вам люди. Направьте на электронную почту sumarokov_li@mail.ru свой рассказ, фотографию героя, копию исторической реликвии военной поры, пополнив тем самым сведения, составленные при непосредственном участии поисковиков из Новосибирска – Андрея Ефименко, Юрия Фомина, Ростислава Алиева. Так сообща мы дополним портрет наших великих предков, своим единством сокрушивших фашизм», - призывает Леонид Сумароков.

Список кыргызстанцев – участников обороны Брестской крепости в июне–июле 1941 года: