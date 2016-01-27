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Митинг-реквием, посвященный 72-й годовщине снятия блокады Ленинграда
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Митинг-реквием, посвященный 72-й годовщине снятия блокады Ленинграда

27/01/16 09:23, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

В парке Победы имени Д.Асанова сегодня прошел митинг-реквием, посвященный 72-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

 

Советник президента Бусурманкул Табалдиев зачитал обращение Алмазбека Атамбаева, который отметил, что оборона Ленинграда является одной из самых ярких и героических страниц истории Великой Отечественной войны. В военные годы из этого города в республику эвакуировали более 16 тысяч человек. Председатель КОБЛ Анна Кутанова сообщила, что на сегодня в стране осталось 30 блокадников. А посол России Андрей Крутько добавил, что они совершили свой подвиг не только тогда, «но и продолжают его все эти годы, работая с молодежью».

 

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URL: http://_/velikaja_pobeda/26714/

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