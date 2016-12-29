Из Алматы в Чолпон-Ату хотят построить канатную дорогу

В Алматы презентовали проект канатной дороги на Иссык-Куль. Об этом сообщил «МК-Казахстан».

Отмечается, что в Алматы состоялся республиканский конкурс лучших архитектурных произведений. В его рамках в номинации «Лучший проект» дипломом I степени Союза архитекторов РК и золотым дипломом Союза архитекторов КР отмечен проект короткого транспортного пути, соединяющего мегаполис Алматы и Чолпон-Ату.

Архитекторы предлагают построить магистральную гондольную канатную дорогу между Алматы, побережьем озера Иссык-Куль и двумя лыжно-туристическими курортами, расположенными на северных склонах Заилийского Алатау в Казахстане и Кунгей-Ала-Тоо в Кыргызстане.

Поскольку проектируемая канатная дорога соединяет между собой Большое Алматинское озеро и озеро Иссык-Куль, проходит через перевал Озерный, проект получил рабочее название «Озерный транзит».

Система канаток позволит сократить время пути от Алматы до Иссык-Куля до 2,5-3 часов, что сделает поездки на озеро фактически маршрутом выходного дня.

Согласно расчетам, эффект позволит исключить выбросы в окружающую среду примерно 500 тысяч тонн парниковых газов за летний сезон.

Аналогичная идея озвучивалась еще в 2008 году, но проект до сих пор не получил продолжения. В пресс-службе полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области КР ИА «24.kg» сообщили, что впервые слышат о проекте.