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Узбекистан объявил конкурс для создания памятника Исламу Каримову

28/12/16 10:45, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Для создания памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову объявили международный творческий конкурс. Об этом сообщило МИА «Казинформ».

 

Как отмечается, памятник установят в городе Ташкенте. По условиям конкурса, желающие участвовать в нем должны разместить на специальном сайте Академии художеств Узбекистана и сайте оргкомитета оговоренные документы и информационные материалы.

 

Срок предоставления конкурсных работ - до 31 марта 2017 года.

 

Памятник Исламу Каримову может появиться и в Москве - в сквере близ консульского отдела Узбекистана.

 

Первый президент Узбекистана скончался 2 сентября в возрасте 78 лет вследствие перенесенного инсульта. Его похоронили на родине в Самарканде. 

URL: http://_/tsentralnaja_azija/42490/

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