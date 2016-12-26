RSS
facebookfacebookgoogale+
Канат Аманкулов: При такой системе управления спортом в Кыргызстане толку не...
Алмазбек Атамбаев. Самые запомнившиеся цитаты
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 26 декабря 2016 года. Понедельник. Бишкекское время 08:35
НОВОСТИ ДНЯ:
Центральная Азия
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Глава Туркменистана отказался от телеэфира ради других кандидатов в президенты

26/12/16 07:03, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Кандидат в президенты Туркменистана, действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов отказался от положенного ему времени на телевидении в пользу других кандидатов на высший государственный пост в стране. Об этом сообщили местные СМИ.

 

Книга Бердымухамедова заменит Рухнаму

Подробнее

«Я прошу Центральную избирательную комиссию по проведению выборов и референдумов выделенное мне для выступлений на телевидении время распределить между другими кандидатами на пост президента Туркменистана. Всем кандидатам я желаю успеха», - сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

 

Президентские выборы в Туркменистане назначены на 12 февраля 2017 года.

 

Касаясь вопросов предвыборной программы, глава государства отметил, что в случае избрания на пост президента страны намерен приумножить экономический потенциал государства, довести доходы на душу населения до уровня передовых стран, уделить особое внимание созданию электронной промышленности и превращению страны в индустриально развитое государство.

 

 

Аграрная партия Туркменистана выдвинула кандидата в президенты

Подробнее

Кроме того, он намерен модернизировать политическую систему, продолжить демократизацию общественной жизни, усилить мощь национальной армии, Военно-морских и Военно-воздушных сил, пограничных соединений, обслуживать потребности народного хозяйства.

 

Также президент Туркменистана пообещал совместно с международными организациями продолжить борьбу с терроризмом, экстремизмом, трансграничной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и взяточничеством.

 

На высший государственный пост в стране претендуют четыре кандидата, включая нынешнего главу государства.

 

URL: http://_/tsentralnaja_azija/42319/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ