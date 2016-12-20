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Туркменистан: журналиста радио «Свобода» пытали, в том числе электричеством

20/12/16 15:11, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Корреспондент туркменской службы «Радио Свобода» Худайберды Аллашова вместе с семьей арестовали и поместили в тюрьму, где его пытали. Об этом сообщило агентство «Фергана».

 

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Как отмечается, власти обвиняют журналиста в хранении 11 килограммов жевательного табака насвай. Но коллеги Аллашова считают, что причина его ареста - репортажи об экономике Туркменистана.

 

Подробности того, что стало известно о судьбе журналиста, рассказывает глава туркменской службы «Радио Свобода» Фаррух Юсупов. Видео — «Настоящее время».

 

URL: http://_/tsentralnaja_azija/42002/

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