Туркменистан: журналиста радио «Свобода» пытали, в том числе электричеством

Корреспондент туркменской службы «Радио Свобода» Худайберды Аллашова вместе с семьей арестовали и поместили в тюрьму, где его пытали. Об этом сообщило агентство «Фергана».

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Как отмечается, власти обвиняют журналиста в хранении 11 килограммов жевательного табака насвай. Но коллеги Аллашова считают, что причина его ареста - репортажи об экономике Туркменистана.

Подробности того, что стало известно о судьбе журналиста, рассказывает глава туркменской службы «Радио Свобода» Фаррух Юсупов. Видео — «Настоящее время».