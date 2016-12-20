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Узбекистан: бывший охранник президента стал главой таможенной службы

20/12/16 16:15, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Председателем Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана назначен генерал-майор Муиджон Тохирий. Об этом сообщил портал Uzdaily.uz.

 

Как отмечается, Муиджон Тохирий - кадровый сотрудник спецслужб, работал заместителем председателя Службы национальной безопасности (СНБ), заместителем секретаря Совета национальной безопасности Узбекистана, государственным советником президента, отвечающим за координацию деятельности правоприменительных, силовых и фискальных ведомств.

 

В 2011 году он вернулся в центральный аппарат СНБ на должность заместителя председателя. С октября 2013 года возглавлял службу безопасности президента страны.

 

Предыдущий руководитель ГТК Зохид Дусанов назначен на должность начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре. Этот пост он занимал в 2008-2011 годах.

URL: http://_/tsentralnaja_azija/41998/

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