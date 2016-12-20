Узбекистан: бывший охранник президента стал главой таможенной службы

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Председателем Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана назначен генерал-майор Муиджон Тохирий. Об этом сообщил портал Uzdaily.uz.
Как отмечается, Муиджон Тохирий - кадровый сотрудник спецслужб, работал заместителем председателя Службы национальной безопасности (СНБ), заместителем секретаря Совета национальной безопасности Узбекистана, государственным советником президента, отвечающим за координацию деятельности правоприменительных, силовых и фискальных ведомств.
В 2011 году он вернулся в центральный аппарат СНБ на должность заместителя председателя. С октября 2013 года возглавлял службу безопасности президента страны.
Предыдущий руководитель ГТК Зохид Дусанов назначен на должность начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре. Этот пост он занимал в 2008-2011 годах.
URL: http://_/tsentralnaja_azija/41998/