Узбекистан отпустил двоих кыргызстанцев, случайно попавших в соседнюю республику

Представители Узбекистана передали кыргызской стороне двух граждан Кыргызстана, ранее задержанных пограничным нарядом соседнего государства. Состояние их здоровья удовлетворительное. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы КР.

По информации ведомства, узбекская сторона заверила, что третьего кыргызстанца, сбившегося с пути и оказавшегося на их территории, в ближайшее время передадут кыргызской стороне после получения документов, удостоверяющих личность гражданина КР.

Напомним, что 11 декабря 2016 года в Узбекистане задержали троих кыргызстанцев. По их словам, они сбились с пути из-за тумана и на машине заехали на территорию соседней страны.