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Российские штурмовики Су-25 перебазировались из Кыргызстана в Таджикистан

9/12/16 08:46, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Штурмовики Су-25СМ перебазировались с авиабазы «Кант» в Кыргызстане на аэродром «Айни» в Таджикистан для участия в совместных российско-таджикистанских антитеррористических учениях. Об этом сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин, передает РИА «Новости».

 

«Совместно с вертолетами 201-й военной базы штурмовая авиация обеспечила поддержку с воздуха ротных тактических групп вооруженных сил Таджикистана и России, спецназа силовых структур, а также прикрыла войска на этапе развертывания», — рассказал Ярослав Рощупкин, не уточнив число самолетов, которые принимают участие в маневрах.

 

По словам офицера, военным предстоит отработать взаимодействие по нейтрализации условных бандформирований, а также по уничтожению баз, складов, тренировочных лагерей и других объектов. После этого штурмовики вернутся на аэродром базирования в Кыргызстан.

 

Объединенная российская военная база «Кант» структурно входит в состав Центрального военного округа и является компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. База обеспечивает безопасность территории и воздушного пространства стран ОДКБ.

URL: http://_/tsentralnaja_azija/41267/

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