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Олимпийский городок в Ашхабаде обошелся Туркменистану в $5 миллиардов
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Олимпийский городок в Ашхабаде обошелся Туркменистану в $5 миллиардов

8/12/16 11:17, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Строительство олимпийского городка в Ашхабаде обошлось бюджету Туркменистана в $5 миллиардов. Об этом сообщило агентство Trend.

 

Олимпийский городок строится с 2010 года вокруг бывшего стадиона имени Туркменбаши (ныне «Олимпийский») и предназначен для проведения V Азиатских игр по боевым искусствам и состязаниям в помещениях. Азиада пройдет в Ашхабаде в сентябре 2017 года.

 

 

По данным Trend, помимо ряда стадионов и спортивных арен в городке строятся жилые корпуса для спортсменов, рассчитанные на 12 тысяч мест, и две пятизвездочные гостиницы на 450 и 800 мест для спортивных чиновников.

 

Также в городке будут развлекательный центр с кинотеатром, музеем, библиотекой, бильярдной и даже музыкальной студией.

 

Соединять все эти строения будет монорельс.

 

 

Кроме того, к Азиаде построят новый аэропорт «Огузхан», который раньше так же, как и переименованный стадион, был назван в честь Туркменбаши. Стоимость аэропорта оценивается в $2,2 миллиарда.

 

 

Как строительные объекты будут эксплуатироваться после проведения Азиады, издание не уточняет.

URL: http://_/tsentralnaja_azija/41217/

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