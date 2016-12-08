За «неправильную» молитву в мечети жителя Таджикистана осудили на три года

54-летнего жителя Душанбе признали приверженцем запрещенного в Таджикистане движения «Салафия». О его причастности к салафитам установили по тому, как мужчина совершал молитву в мечети, сообщило агентство Asia-Plus.

Как следует из приговора суда, Бахтиер Игамбердиев часто совершал пятничные молитвы в мечети «Ходжи Мирали». На то, как мужчина молится и какие беседы ведет с прихожанами, обратил внимание имам-хатиб. Указывается, что именно имам-хатиб обратился к представителям Госкомитета национальной безопасности. Мулла сообщил, что его прихожанин одевается и молится не по ханафитскому мазхабу, который в Таджикистане признан официальным, а как салафит.

Как указывается в материалах дела, осужденный вел разговоры с другими прихожанами, указывая на то, что они неправильно читают намаз, тем самым, по словам имам-хатиба, сея раздор между верующими. Мужчину задержали 2 сентября 2016 года во время пятничного намаза.

По данным следствия, Игамбердиев примкнул к течению «Салафия» в 2015 года и пропагандировал его идеи среди людей.

В октябре 2016 года мэр Душанбе распорядился установить в мечетях столицы камеры видеонаблюдения и вести за ними централизованный контроль.

Такие меры, как указывалось, принимаются для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в мечетях Душанбе.

Религиозное течение «Салафия», деятельность которого в Таджикистане запретили еще в начале 2009 года, признано в РТ экстремистским в конце 2014-го.