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Сегодня станет известно имя нового президента Узбекистана

5/12/16 06:42, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Сегодня станет известно имя нового президента Узбекистана. ЦИК республики огласит официальные итоги внеочередных выборов после 16.00.

 

В них приняли участие 87,83 процента избирателей, или более 17 миллионов человек. Голосование в воскресенье началось в 06.00 (07.00 по Бишкеку) и проходило до 20.00 (21.00 по Бишкеку).

 

  • Выборы признали состоявшимися. Явка избирателей превысила необходимые 33 процента к 11.00 по местному времени.

Подсчет голосов ведется вручную. При этом в Либерально-Демократической партии Узбекистана (УзЛиДеп), которая выдвинула исполняющего обязанности президента Шавката Мирзиеева, рассчитывают на 80 процентов голосов избирателей.

 

Выборы в Узбекистане назначили после смерти 2 сентября 2016 года бессменного лидера страны Ислама Каримова.

URL: http://_/tsentralnaja_azija/40989/

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