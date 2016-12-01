После смерти деда сын Гульнары Каримовой опасается за свою и ее жизнь

Спустя три месяца после смерти деда его внук Ислам Каримов-младший дал эксклюзивное интервью Узбекской редакции радио ВВС, в котором заявил, что не может поехать в Узбекистан из-за угрозы его жизни. Но не привел конкретных доказательств относительно того, на чем основаны его беспокойства.

Ислам Каримов-младший заявил, что его мать Гульнара Каримова остается под домашним арестом в Ташкенте, и что после смерти его деда, первого президента Узбекистана Ислама Каримова, давления на его старшую дочь значительно усилились.

По словам Ислама Каримова-младшего, спецслужбы наняли женщин, внешне похожих на Гульнару Каримову, которых одевают, как старшую дочь покойного президента, и возят на машине по городу.

«Она и сейчас содержится под домашним арестом в доме по улице Яхъя Гулямова. Слухи о том, что она улетела за рубеж или ходит по городу, лживые», – говорит Ислам Каримов-младший.

Он назвал «людьми бабушки» лиц, которые удерживают Гульнару Каримову под домашним арестом. «Они не хотят, чтобы мама освободилась, тогда все вскроется, и они будут вынуждены ответить на многие вопросы», – говорит старший внук покойного президента Узбекистана.

По его словам, несколько аккаунтов Гульнары Каримовой, которые появились в социальных сетях после смерти 2 сентября президента Ислама Каримова, ненастоящие. «Все это делается, чтобы дестабилизировать ее и ее окружение», – говорит Ислам Каримов-младший.

По его словам, у него нет возможности непосредственно контактировать с матерью. Но он говорит, что его 18-летняя сестренка Иман имеет возможность «раз в месяц» видеться с мамой. «Если с мамой что-то случится, то сестренка будет единственным человеком, который будет знать об этом, – сказал Ислам Каримов-младший.

В интервью он говорит, что не поехал на похороны деда из-за угрозы его жизни. «Мне ближе дедушки, кроме мамы и сестренки, не было человека. Но я понимал, что если поеду, то с нами покончат. Единственное, почему не трогают маму и сестренку, потому что я нахожусь тут. Если мы втроем были бы там, то все трое пропали бы. К примеру, сказали бы, что мы упали с горы, что угодно могут сказать», – сказал Ислам Каримов-младший.