Третья дочь президента Таджикистана получила новую должность в МИД

Рухшону Рахмонову, третью дочь президента Таджикистана Эмомали Рахмона, назначили заместителем начальника управления международных организаций Министерства иностранных дел. Новое назначение она получила несколько дней назад, сообщило агентство Asia-Plus со ссылкой на источник в МИД.

Как отмечается, во внешнеполитическом ведомстве Рухшона Рахмонова работает около 10 лет. Ранее она служила в посольстве Таджикистана в Великобритании. В Лондоне проживала с мужем Шамсулло Сохибовым, который был торговым представителем Таджикистана в Англии. В 2015-м его избрали президентом Национальной ассоциации зимних видов спорта.

Ранее в МИД Таджикистана работала старшая дочь президента Таджикистана Озода Рахмон в должности первого замминистра, а до этого – начальника консульского управления. В настоящее время она совмещает пост главы президентской администрации с должностью депутата Маджлиси Милли (верхней палаты парламента).

Старший сын главы государства Рустам Эмомали возглавляет Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией.

Глава КНР вместе с супругой в гостях у семьи президента Таджикистана

Всего у Эмомали Рахмона, бессменно правящего Таджикистаном с 1992 года, 9 детей – семь дочерей и два сына.

В декабре 2015 года в Таджикистане приняли Закон «Об Основателе мира и национального единства – Лидере нации», который наделил Эмомали Рахмона особым пожизненным статусом и привилегиями. Лидеру нации гарантируется неприкосновенность: его запрещено задерживать, арестовывать и обыскивать. Неприкосновенны имущество и недвижимость, принадлежащие Лидеру нации и его близким. Эмомали Рахмон и все члены его семьи пожизненно будут находиться под охраной органов госбезопасности.

В мае 2016 года в Таджикистане состоялся референдум по внесению изменений в Конституцию страны, который закрепил за Рахмоном пожизненное правление и обеспечил его сыну возможность баллотироваться в президенты на ближайших выборах.