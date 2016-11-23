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Источник, близкий к семье, опроверг сообщения о смерти Гульнары Каримовой
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Источник, близкий к семье, опроверг сообщения о смерти Гульнары Каримовой

23/11/16 07:37, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова жива. Об этом заявил РИА «Новости» источник, близкий к окружению семьи Каримовых.

 

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в спецслужбе Узбекистана заявили, что Гульнара Каримова скончалась 5 ноября от отравления. В тот же день ее похоронили на кладбище «Минор» в Ташкенте.

 

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«Гульнара Каримова жива, информация о ее смерти является ложной», - сообщил собеседник агентства. Он отказался конкретизировать детали и информацию о ее местонахождении.

 

Главный редактор агентства «Фергана» Даниил Кислов, который одним из первых сообщил об инсульте и последующей кончине Ислама Каримова, написал на своей странице в «Фейсбуке»: «Сайт, который разместил эту новость, выдал ее на гора, как я понимаю, только из желания пропиариться».

 

«Источник», на который ссылается сайт, был знаком мне и раньше. Я лично переписывался с ним в личке на Твиттере, получая от того весьма странные «доказательства» смерти дочки узбекского президента», - отметил он.

 

Второго сентября в возрасте 78 лет от инсульта скончался первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Временно исполняющим обязанности главы республики назначили премьер-министра Шавката Мирзиеева. Сейчас он является главным претендентом на пост главы государства.

URL: http://_/tsentralnaja_azija/40315/

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