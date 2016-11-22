Вице-премьеры Кыргызстана и Таджикистана вновь обсудили вопросы границ

Вице-премьеры Кыргызстана и Таджикистана вновь обсудили проблемы совместной границы. Об этом по итогам заседания кыргызско-таджикской межправительственной комиссии по рассмотрению комплексных вопросов сообщил вице-премьер-министр КР Жениш Разаков.

Он рассказал, что в закрытом режиме они обсудили с коллегами приоритетные направления взаимовыгодных отношений. В частности, затронули тему делимитации и демаркации границы. Других деталей Жениш Разаков не сообщил.

«Мы договорились, что будем и дальше наращивать двустороннее сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес», - отметил он.

Заместитель председателя правительства Таджикистана Азим Иброхим отметил, что таджикская сторона удовлетворена итогами переговоров. Он отметил, что стороны уделили особое внимание вопросам приграничного сотрудничества, рационального использования водных ресурсов, увеличению торгового оборота.

«У нас большие планы по дальнейшему наращиванию плодотворного сотрудничества, реализации совместных проектов регионального характера и развитию культурного межнационального диалога», - подчеркнул Азим Иброхим.